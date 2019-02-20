İyi Parti Ordu'da CHP'nin değil Saadet'in adayını destekleyecek

CHP ile İyi Parti 31 Mart seçimleri öncesi ittifak protokolü imzalayarak birçok ilde anlaştı. HDP ve Saadet Partisi ile de örtülü ittifak yapan Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'ye kaybettirmek üzerine seçim stratejisi belirledi.

Tabanın tepkisi İdris Naim'den vazgeçirdi

Ancak Ordu'da CHP ile İyi Parti aday belirleme sürecinde sorunlar yaşadı. İdris Naim Şahin'i aday göstermek isteyen iki parti tabanlarının tepkisi üzerine bu karardan vazgeçti.

İdris Naim Şahin, son olarak Saadet Partisi'nden aday oldu.

İdris Naim Şahin Saadet Partisi'nden aday oldu

İttifakta kriz çıkaracak karar

Ensonhaber'in haberine göre, İyi Parti de Ordu'da CHP'nin çıkardığı adayı değil İdris Naim Şahin'i destekleme kararı aldı.