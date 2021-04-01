İYİ Parti önünde toplanan LGBT'li sapkınlardan 'özel' teşekkür!

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

LGBT'li bir grup, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmanın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini Danıştay'a götüren İYİ Parti'nin Genel Merkezi önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan grup, başta Meral Akşener ve İYİ Partililer olmak üzere, Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan ve Canan Kaftancıoğlu'na 'desteklerinden' dolayı teşekkür etti.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı

Türkiye, 2011 yılında imzaladığı İstanbul Sözleşmesi’nden 'eşcinsel sapkınları meşrulaştırdığı' gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ayrıldı. Birçok Avrupa ülkesinin imzalamadığı ve birçoğunun da imzalamasına rağmen yürürlüğe sokmadığı sözleşme, muhalif çevrede ve eşcinsel sapkınları destekleyen ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı.

Muhalefet tepki gösterdi

2011 yılında imzalandığından bu yana kadın şiddetinin daha da artmasına neden olan, ‘aile’ yapısının altına dinamit döşeyen ve Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığı normalleştirmenin yolunu açan sözleşme başta CHP, İYİ Parti ve HDP olmak üzere muhalefet tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

CHP ve İYİ Partililerin 'çıplak' protestosu

Birçok yerde gösteri düzenleyerek basın açıklaması yapan CHP ve İYİ Partililer son olarak Antalya’da yaptıkları protestoda bir partilinin soyunması rezaletiyle gündeme gelmişti.

İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'a başvurdular

‘Kadına şiddet’ gerekçe gösterilerek eşcinsel sapkınların yolunu açan İstanbul Sözleşmesi için CHP, İYİ Parti ve HDP Danıştay’a başvurdu.

LGBT'liler İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplandı

‘Milliyetçi ve muhafazakar’ geçinen İYİ Parti’nin Danıştay başvurusu sonrası eşcinsel sapkınlar, İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplandı. LGBT bayrakları ve üzerinde ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, ‘LGBT hakkı insan hakkıdır’ yazılı dövizler taşıyan sapkınlar bir basın açıklaması yaptı.

Meral Akşener'in Danıştay hamlesi

İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplanan LGBT üyeleri, İstanbul Sözleşmesi’ni Danıştay’a götürdükleri için başta Meral Akşener ve birçok isme teşekkür etti.

Sapkınlığa verdikleri destekten dolayı kendilerinden güç aldıklarını söyleyerek İYİ Parti’ye teşekkür eden LGBT’liler “Bizlerin kararlılığına cesaretle güç veren İYİ Parti aiesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere, ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

İYİ Partililere özel teşekkür

Eşcinselliğin yolunu açmak için kararı Danıştay’a götüren Akşener’in yanı sıra bunun için özel çaba sarf eden İYİ Partililerin ismini sayarak teşekkür eden LGBT'liler, “Bizlere desteğini esirgemeyen, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götürerek iptal kararı alınması talebinde bulunan Sayın Akşener'e şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan "LGBT hakkı, insan hakkıdır" söylemine cesaretle destek veren Sayın Bahadır Erdem'e, Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na, Sayın Koray Aydın'a, Sayın Şenol Sunat'a, Sayın Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'na , İYİ Parti'nin tüm kadrolarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Pervin Buldan, Canan Kaftancıoğlu unutulmadı

Bunun yanı sıra, bir yandan müzayededen el yazması Kur’an sayfalarını alarak Müslümanların gözünü boyamaya çalışan ancak İBB’de zorunlu LGBT eğitimleri veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkür ederek şu ifadeleri kullandılar:

“Yeri gelmişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na da buradan teşekkür ediyor, mücadele kararlılıklarından ötürü takdirlerimizi sunuyoruz.”