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İYİ Parti Niğde belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıkladı ve mevcut belediyeye sahip oldukları yerlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine İYİ Parti’nin Niğde belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

04 Aralık 2018 Salı 12:27
İYİ Parti Niğde belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıkladı ve mevcut belediyeye sahip oldukları yerlerde seçimleri kazanacaklarını söylemesi üzerine İYİ Parti’nin Niğde belediye başkan adaylarının kimler olacağı merak konusu oldu.

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı yapılması için kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Meral Akşener’e Manisa, Mersin ve Trabzon Büyükşehirlerde siz aday gösterin biz destekleyelim dediği Akşener’in de Ankara’da da biz aday çıkarmalıyız dediği söyleniyor. Meral Akşener’in başka Ankara olmak üzere, bazı illerde de CHP-İYİ Parti ittifakı sonucu aday çıkarmak istediği biliniyor. 

Akşener, “Bizim 9 ilçe belediyemiz var. Karabük, Uşak, Afyon ve Niğde illerinde çok iddialıyız. Belediye başkanlarımız da bu konuda son derece iddialı" şeklinde konuşması gözlerin bir anda bu illerin İYİ Parti belediye başkan adaylarına çevrildi. 

İYİ Parti Afyon belediye başkan adayları kim?

İYİ Parti Niğde belediye başkan adayı açıklandı. İYİ Parti Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan oldu. Mümin İnan MHP eski Belediye Başkanı ve 2007-2011 Niğde Milletvekili. AK Parti Afyon Belediye Başkan adayı Emrah Özdemir olduğu açıklanmıştı.

İYİ Parti Trabzon belediye başkan adayları kim oldu? Trabzon İYİ Parti adayları 2019

İYİ Parti Bilecik belediye başkan adayları kim?

Afyon İYİ Parti belediye başkan adayları 2019

Niğde 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Faruk Akdoğan % 41.1

MHP adayı Fikret Çıtırgı % 34.2 

CHPadayı Fahri Eker % 20.8 

Niğde 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 61.61

Muharrem İnce: Yüzde 25.06

Meral Akşener: Yüzde 11.43

Temel Karamollaoğlu:Yüzde 1.01

Selahattin Demirtaş: Yüzde 0.61

Doğu Perinçek: Yüzde 0.28

Niğde 2018 genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı: Yüzde 64.73 

Millet İttifakı: Yüzde 33.58 

AK Parti: Yüzde 43.59 

MHP: Yüzde 21.14 

CHP: Yüzde 20.28

İYİ Parti: Yüzde 12.09

SP: Yüzde 1.21 

HDP: Yüzde 1.18

AK Parti Niğde Milletvekilleri

Yavuz Ergün

Selim Gültekin

CHP Niğde Milletvekilleri

Ömer Fethi Gürer

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:27
  1. Karabük
  2. Uşak
  3. Trabzon
  4. Niğde
  5. Manisa
  6. Mersin
  7. Ankara
  8. Afyon
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