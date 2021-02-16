İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu: Karayılan'ı da ona destek olanları da bölün, parçalayın

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, PKK'yla dost olanın, kendileriyle düşman olduğunu vurguladı.

Gara operasyonu hakkında bilgi almak üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından, partilerin grup başkanvekilleri de söz aldı.

İYİ Parti adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hain terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'a yönelik 'bin parçaya' bölünmesi sözleriyle ilgili destek mesajı verdi.

"Karayılan'ı da ona destek verenleri de bölün, parçalayın"

Dervişoğlu, "Dediniz ki Karayılan'ı bin parçaya böleceğiz. 10 bin parçaya bölün, elimizden gelen destek neyse vermekten geri durmayacağız. Sadece Karayılan'ı değil, ona destek olanları da bölün, parçalayın." ifadelerini kullandı.

"PKK'ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine kasteden, coğrafyanın bölünmesini hedefleyen, insanları yılladan beri katledenlere karşı da seslenen Dervişoğlu, "Bir değil, 10 bine bölün. Sonuna kadar arkanızda durmayan namerttir. Türk milletine düşman olan PKK, bizim de düşmanımızdır. Türk milletine ilan ediyorum. PKK'yla dost olan da bizim düşmanımızdır. Herkes iyi bilsin ki PKK'ya düşman olamayanlar da asla bizim dostumuz olamaz." dedi.

Meral Akşener'ın HDP'ye kahvaltı cevabı

Aylar önce söylediği tepki çeken açıklamalarının arkasında duran Meral Akşener, yakın zamanda katıldığı bir program, "Tamamen içimden gelerek söyledim. 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım' ifademin arkasındayım." dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen açıklamalara yorum yağdı. Meral Akşener’e, ‘Demirtaş'tan sonra Karayılan da kahvaltı yapmak isterse?’ soruları soruldu.