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Gündem İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifasını geri çekti
Gündem

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifasını geri çekti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kararını değiştirerek istifasını geri aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 08:17:00 - 2023-03-05 08:20:40
İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş istifasını geri çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş paylaşımında, "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullanmıştı. 

İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kararını değiştirerek istifasını geri aldı. Altıntaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.

 

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