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İYİ Parti Mersin yönetiminden ’Kocamaz’ açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı BurhanettinKocamaz’ın adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesi siyasette şok etkisioluştururken, İYİ Parti Mersin yönetimi, konunun ihmal değil talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını savundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
İYİ Parti Mersin yönetiminden ’Kocamaz’ açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı BurhanettinKocamaz’ın adaylık başvurusunun YSK tarafından kabul edilmemesi siyasette şok etkisioluştururken, İYİ Parti Mersin yönetimi, konunun ihmal değil talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını savundu.


MHP’den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti İl Başkanlığının listeyi İl Seçim Kuruluna geç vermesi nedeniyle aday olamadı. Bu gelişme üzerine İYİ Parti İl Başkanı Servet Koca görevden alınırken, Kocamaz ise ’Maalesef içimizden vurulduk’ diyerek partisini suçladı.



"YSK’ya başvurusunun genel merkezce yapılacağı düşüncesi oluştu"


Yaşanan gelişmeleri İHA’ya değerlendiren İl Sekreteri Üzeyir Güleç, Genel Başkanın olaya bir kumpas olarak baksa da kendilerinin bir kumpas olduğunu düşünmediklerini söyledi. Konunun, talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını savunan Güleç, "’Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının başvurusu genel merkeze yapılır’ deniliyor talimatta. YSK’ya başvurusunun da genel merkez tarafından yapılacağı düşüncesi ile bir yanlış yorumlama var. Ancak bu son anda fark edildi, evraklar götürüldü fakat yetiştirilemedi, süre yetmedi. Birkaç dakika kala kapıya gelindiğinde, kapıdaki görevli ’hakim bey ile görüşeceğim, beni çağırdı’ diyerek çıkmış, bir 10 dakika sonra gelmiş ve neticede dosya zamanında verilememiş. Talimatın yanlış yorumlanması olarak düşünüyoruz. Nasıl olduğunu biz de anlayamadık. Olay sadece talimatın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan bir uygulama, onun dışında bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Bu olaylardan sonra zaten il başkanı ile görüşemedik. Bu süreçten sonra partimiz daha da büyüyecektir, çünkü partimiz mağdur edilmiştir" dedi.



"Sorumluluğunu bilmeyen kişiler bu koltuğa oturmamalı"


Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlksen Surguç Dinçer ise olayın bir ihmal de olabileceğini, eğer komplo ise de ortaya çıkacağını söyledi. Seçim işlerinden sorumlu olan kişinin belli olduğunu ve her türlü sorumlulukta olan kişinin il başkanı olduğunu vurgulayan Dinçer, "Bu olaydan sonra kendisine ulaşamadık. Genel merkezin talimatı ile zaten il başkanı görevden alındı. Bizler genel başkanımızın arkasındayız, onun talimatları doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz. Burhanettin Kocamaz’ın da sonuna kadar arkasındayız. Bu bir kriz yönetimi, artık süreç neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Dinçer, ’olayın bir kumpas olduğunu düşünüyor musunuz’ şeklindeki soruya ise "Görevinbaşında isen ya o işi yapabilecek kapasitede olacaksın ya da olmayacaksın. Sorumluluğunu bilmeyen kişiler oturmayacak oraya. Bütün Mersin’in ve Türkiye’nin kaderini tehlikeye sokacak bir harekettir bu" şeklinde yanıt verdi.


Bu arada gelişmeler üzerine İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı’nda partililerin endişeli bekleyişi sürerken, polis ekipleri parti binası önünde güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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