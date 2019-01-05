İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları son dakika

İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Bozkır belediye başkan adayı, İYİ Parti Çumra belediye başkan adayı, Doğanhisar İYİ Parti belediye başkan adayı, İYİ Parti Ereğli belediye başkan adayı, Seydişehir İYİ Parti belediye başkan adayı son dakika kim oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı.

İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları kim?





İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

Konya 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18

SP adayı Mustafa Özkafa % 7

CHP adayı İbrahim Işık % 5

Ahırlı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 62

MHP % 22

SP % 13

CHP % 1

Akören 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 47

CHP % 1

Akşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 46

MHP % 41

CHP % 9

Beyşehir 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 48

MHP % 45

SP % 2

Bozkır 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 63

MHP % 28

CHP % 3

Ereğril 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 42

MHP % 39

CHP % 15

Selçuklu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 67

MHP % 18

SP % 6

CHP % 4