İYİ Parti kazandığı tek il belediyesini de kaybediyor! Bir şehrin belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
CHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah’tan kopuşlar sürerken ortaya atılan son iddia İYİ Parti’nin, kazandığı tek il olan Nevşehir Belediyesini de kaybetmek üzere olduğunu ortaya koydu. Gazeteci Yavuz Değirmenci, aldığı güvenilir bilgiye göre Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye geçeceğini duyurdu.
Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arı’nın AK Parti’ye geçeceğine dair “güvenilir bulduğu” bir bilgi aldığını söyledi.
Değirmenci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar fazla spekülasyona sebebiyet vermiş olmayayım. Kendisiyle tanışıyor olduğum için açıklamaya tereddüt ettim ama Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AK Parti’ye geçeceğine dair güvenilir bulduğum bir bilgi aldım. Siyaset kurumu transfer borsasına dönmemeli.”
2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye katılan Arı, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti adayı olarak yüzde 52,02 oy oranıyla Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti.
