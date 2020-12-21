İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş koronavirüse yakalandı

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İYİ Partili milletvekili koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, siyasileri de etkilemeye devam ediyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Ataş'dan açıklama

Tedavisine doktor tavsiyesi doğrultusunda evde devam edeceğini aktaran Ataş, "Sağlığımla ilgili endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Bu vesileyle gerek sosyal medyadan, gerekse telefondan arayarak veya mesaj atarak iyi dileklerini ileten dostlarıma teşekkür ediyor, dönüş yapamadıklarım için özür diliyorum. Dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.