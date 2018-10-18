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İYİ Parti İzmir Teşkilatı’nda istifalar devam ediyor

İYİ Parti İzmir Teşkilatı'nda 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile 20 ilçenin gençlik kolları başkanının istifa ettiği açıklandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:18
İYİ Parti İzmir Teşkilatı’nda istifalar devam ediyor

İstifa edenler tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, partinin Kurucu İl Başkanı Yıldırım Ulupınar’ın ardından yeni il başkanının atandığı, bu kararla partinin vizyonundan tamamen uzaklaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Başkanlığımızın atanması sürecinde teşkilatlarımızın, il başkanımızın atanmasıyla ilgili görüş ve önerilerinin alınması için, genel merkezimiz tarafından gönderilen heyete teşkilatların hassasiyeti ve düşüncelerinin aktarılmasına rağmen, maalesef genel merkezimiz tarafından ilçe teşkilatlarımızın, il yönetimimizin, gençlik kollarımızın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı görülmüştür. Almış olduğumuz bu karar, herhangi bir şahısa karşı değil, tamamıyla prensip kararıdır. Bu sebeple 17 ilçe başkanı, il gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu ile birlikte 20 ilçe gençlik kolları başkanı olmak üzere tüm görevlerimizden istifa ediyoruz.”

İYİ Parti, İzmir İl Başkanlığına Hüsmen Kırkpınar’ın getirildiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:18
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  2. istifa
  3. İYİ Parti İzmir Teşkilatı
  4. Yıldırım Ulupınar

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