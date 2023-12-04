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Gündem İYİ Parti 'ittifak' kararını verdi
Gündem

İYİ Parti 'ittifak' kararını verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-04 19:28:00 - 2023-12-04 19:29:18
İYİ Parti 'ittifak' kararını verdi

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini ele aldı. İşte aldıkları karar.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, GİK'ten oy çokluğuyla 'hayır' kararı çıktığını bildirdi.

Genel İdare Kurulu'nda (GİK) 50 kişinin oy kullandığı oylamada 35 üye 'hayır' dedi.

Zorlu açıklama yapacak

Resmi açıklama 19.30'da Kürşad Zorlu tarafından yapılacağı öğrenildi.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, "İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararını verdi ve CHP'nin o teklifine hayır kararı çıktı. Gizli oylama yapıldı. Toplantı saatler sürdü. Saat 15.00'da başlamıştı şu dakika itibariyle de tamamlandı. Toplantının sonunda da gizli oylamaya geçildi. Gizli oylama neticesinde de 35 hayır, 15 evet oyu çıktı CHP'nin iş birliği teklifine karşılık. Yani İYİ Parti tam anlamıyla kararını vermiş oldu. Bugün uzun süren toplantılar yapıldı. Meral Akşener hem milletvekilleriyle hem de başkanlık divanıyla bir araya geldi. O toplantıda da herkes kendi görüşünü, iş birliği yapılıp yapılmamasını konusunda görüşlerini belirttiler. Bu çerçevede de yarı yarıya bir durum olduğu belirtiliyordu. Ancak Genel İdare Kurulu'nda oylama sonucuna baktığımızda yarı yarı bir durum olmadığını söylemek mümkün. " dedi.
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