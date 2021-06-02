İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya "FETÖ"den takipsizlik

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" soruşturması takipsizlikle sonuçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yazılan takipsizlik kararında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleşen sanal devriye faaliyetleri esnasında, 19 Ekim 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Tarafsız Bölge" isimli programa konuk olan o dönemin İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu hakkında iddialarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Özdağ'ın söz konusu programda, "Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğu, FETÖ'nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin (KATİAD) başkan yardımcılığını yaptığı, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin kapatılması için Kazakistan ülkesine başvurarak bu derneği kapattırdığı" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarılan kararda, söz konusu iddialara istinaden açık kaynaklar, sosyal medya paylaşımları ve derlenen haberlerden referans alınarak bir araştırma raporu hazırlandığı, bu raporun 20 Ekim 2020'de başsavcılığa teslim edilmesiyle Kavuncu hakkında "FETÖ üyesi olma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"Şüphelinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu gösterir somut bir veriye rastlanılmadı"

Soruşturma kapsamında Ümit Özdağ'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla 26 Mayıs'ta ifade verdiği ve televizyon programındaki ifadelerine benzer mahiyette beyanda bulunduğu anlatılan kararda, şüpheli Kavuncu hakkında FETÖ irtibatları hususunda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vasıtasıyla yaptırılan havuz sorgusu araştırmasında, şüphelinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu gösterir somut bir veriye rastlanılmadığının anlaşıldığı dile getirildi.

Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin 20 Ocak 2021 tarihli yazısında, şüphelinin örgütün finans kuruluşu olan bankada açılan herhangi bir hesabının olmadığının tespit edildiği vurgulanan kararda, MASAK tarafından hazırlanan 25 Ocak 2021 tarihli raporda da, şüphelinin FETÖ yöneticileri veya üyeleriyle, bu örgütle bağı olduğu yönünde deliller olan yurtiçi veya yurtdışındaki şirket, vakıf, dernek ve benzeri tüzel kişilerle gerçekleşen herhangi bir para transferinin olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Buğra Kavuncu'nun avukatları aracılığıyla 20 Ocak 2021'de başsavcılığa bir dilekçe sunduğu ve bu dilekçede FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair iddiaları reddettiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Hakkında elde edilen tespit ve deliller bütün olarak ele alındığında, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan hakkında tahkikata devam edilmesini gerektirir soyut beyan ve iddialar dışında somut delillerin bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla, şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmiştir."