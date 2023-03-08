İYİ Parti ile ilgili flaş seçim iddiası! Bunu yapacaklar! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti'nin kendi listeleri ile seçime gireceğini ileri sürdü.

"İYİ Parti’nin zayıf olduğu yerlerde CHP’nin listelerinden, İYİ Parti’nin güçlü olduğu yerlerde diğer partilerin de İYİ Parti’nin listelerinden seçimlere gidilmesi üzerinde daha önce anlaşmaya varılmıştı. Akşener’in itirazı kabul edilmedi. Diğer partiler ortak liste ile girecekler ama İYİ Parti kendi listeleri ile girmeyi tercih edebilir" diyen Selvi, özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener masaya geri döndü ama toplantıda her şey sütliman olmamış. Akşener ile diğer liderler arasında zaman zaman sert tartışmalar yaşanmış.

Hatta Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüne karşı çıkan Ali Babacan’la tartışmış. “İstiyorsanız masadan kalkayım” diyen Akşener’i araya giren Davutoğlu yatıştırmış. Masa ikinci kez devrilme tehlikesini böylece atlatmış. Ama tartışma salon dışına taşmış. Bir ara masa yine dağılacak endişesi yaşanmış. Akşener’in, “Yeter” diye bağırması salon dışındaki görevliler tarafından duyulmuş.

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AKŞENER’İN ORTAK LİSTE İTİRAZI

Meral Akşener toplantıda sadece İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda tartışmaya girmemiş, başka itirazları da olmuş.

1- Seçimlere ortak milletvekili listeleri ile gidilmesine karşı çıkmış.

Ama diğer partilerin bastırmasıyla Akşener’in önerisi kabul edilmemiş. Ortak liste ile gidilmesi kararı alınmış. Küçük partiler açısından bu hayati derecede önemli bir konu. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını sırf bu nedenle desteklediler. Akşener karşı çıktı diye bundan vazgeçerler mi?

İYİ PARTİ AYRI GİRECEK Mİ

Akşener’in önerisi reddedilmiş ama görünen o ki İYİ Parti kendi listeleri ile seçime girecek. İYİ Parti’nin zayıf olduğu yerlerde CHP’nin listelerinden İYİ Parti’nin güçlü olduğu yerlerde diğer partilerin de İYİ Parti’nin listelerinden seçimlere gidilmesi üzerinde daha önce anlaşmaya varılmıştı. Akşener’in itirazı kabul edilmedi. Diğer partiler ortak liste ile girecekler ama İYİ Parti kendi listeleri ile girmeyi tercih edebilir. Sanıyorum öyle olacak.

AKŞENER ISRARINI SÜRDÜRMÜŞ

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın güçlü cumhurbaşkanı yardımcılığı formülü ile ikna edilip masaya geri döndürüldü. Akşener, toplantıda İmamoğlu ve Yavaş konusundaki ısrarını sürdürmüş. Diğer liderler iki belediye başkanının kendilerinin önüne geçmesine karşı çıkmışlar. Hangi lider seçtirdiği belediye başkanının emri altına girmek ister? Bu siyasetin temel kurallarına aykırı bir öneri.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ FORMÜLÜ

Bakmışlar ki Akşener yeniden masayı devirecek, 12’nci maddede yer alan formülü geliştirmişler. İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevle cumhurbaşkanı yardımcısı olması kararını almışlar. Böylece Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’ın kaderini Kılıçdaroğlu’nun iki dudağının arasına teslim etmiş.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAĞIM

Liderler cumhurbaşkanı yardımcısı olmak için o masayı kurmuşlar. Sonuçta onların dediği olmuş. 5 liderin cumhurbaşkanı yardımcısı olma kararı alınmış. Şimdi geldik en kritik ikinci halkaya.

2- Dün kulislere Akşener’in 5 lider ve iki belediye başkanı ile birlikte 7’ye çıkan cumhurbaşkanı yardımcılığı modelinden memnun olmadığı haberleri yayıldı. O nedenle cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini kabul etmeyeceği söylendi. Ancak Akşener, Habertürk’te katıldığı bir programda, tüm liderlerin cumhurbaşkanı yardımcılığını kabul ettiğini milletvekili adayı olmayacaklarını söyledi. “Cumhurbaşkanı atayacak” dedi. Tabi yarın ne olur bilinmez.

TESTİ ÇATLADI

6’lı Masa’da Akşener krizi sürüyor. Bir defa testi çatladı. Bu testi artık su tutmaz. (...)"