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Siyaset İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına cevap verdi
Siyaset

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına cevap verdi

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında FETÖ'cü olduğunu söylediği İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu iddialara cevap verdi. Kavuncu, FETÖ iddialarını reddederken Özdağ'ın FETÖ'cü dediği dernekte yöneticilik yaptığını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 22:21:00 - 2020-10-19 22:27:30
İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına cevap verdi

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü olduğunu söylediği İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu canlı yayın bağlantısına katılarak suçlamaları reddetti.

Özdağ'ın kendisine iftira attığını söyleyen Kavuncu, "Hukuk katliamı yapıldı. Kongre süreciyle alakalı bir yorum yapmama konusunda özen gösterdim. Fakat bugün bir linç girişiminde bulunuldu." dedi.

Kavuncu, Özdağ hakkında şikayetçi olacak

Özdağ'ın iddialarıyla ilgili hukuk yollarını arayacağını söyleyen Kavuncu, "Ben yarın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

"Doğumumdan bu yaşıma kadar bütün hayatımı araştırmalarını isteyeceğim." şeklinde konuşan Kavuncu, "Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çare yok." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki FETÖ derneği yöneticiliğini kabul etti

Kazakistan'da işadamları derneğinin başkan yardımcısı olduğu iddialarını yanıtlayan Kavuncu, "O dönem Kazakistan'daki dernek tek işadamları derneği idi.. Bu dernekte 2006'dan 2010'a kadar yönetimde çalıştım. 2010 itibariyle dernekteki işlerim fiili olarak sonlandı. Ama daha sonra evrakta oynamayla benim orada yönetici olarak çalıştığım gösterildi." şeklinde konuştu.

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