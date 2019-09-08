0553 313 94 23

İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt’tan Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

İYİ Parti Kayseri İlBaşkanı Süleyman Bozkurt, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Eylül 2019 Pazar 15:35
İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt’tan Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

İYİ Parti Kayseri İlBaşkanı Süleyman Bozkurt, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uzun bir tatilin ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak olan bütün öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Bozkurt Mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2019/2020 eğitim-öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini dilerim.


Tek başına bir öğretmen, anne-baba veya idareci bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız; başkalarından beklemeyip birlikte hareket edeceğiz ve bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli İşte bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle bütün paydaşların yeni dönem Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da "emeklilikte yaşa takılanlar" eylemi
    1. Ankara'da "emeklilikte yaşa..
    2. Erdoğan:"Cumartesi anneleri için..
    3. PTT alımları 2019 ne zaman
    4. Hakkari’de PKK’ya yönelik operasyonda..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Taksim'de..
    6. Karpal tünel sendromu nedir? Karpal..
    7. Sinop’ta alev alan araç evi yaktı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul..
    9. Adil Gevrek: "Daha iyi yerlere..
    10. Yemen'de elektrik kesintileri protesto..
    11. Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Kansuva..
    12. Milli Savunma Bakanlığından ’ABD ile..
    13. İsmail Balaban kimdir? İsmail Balaban..
    14. Milletvekili Erol" Diyarbakır’da eylem..
    15. Kurtların saldırdığı 15 koyun telef oldu
    16. Yukatel Denizlispor'da gözler..
    17. Khabib Nurmagomedov kimdir, kaç..
    18. KARASAM Müdürü Dr. Karaağaçlı: "ABD,..
    19. Antalya'da orman yangını
    20. İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt’tan Yeni..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'