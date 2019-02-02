İYİ Parti Iğdır belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Iğdır belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı? İYİ Parti Karakoyuncu beldeye başkan adayı haberleri son durum.

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.

İYİ Parti Iğdır ilçe belediye başkan adayları

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İYİ Parti olarak Iğdır merkezde belediye başkan adayı çıkarmayacaklarını açıkladı. İYİ Parti Iğdır Karakoyunlu belediye başkan adayı Cemal Çalışkan oldu.

AK Parti Iğdır ilçe beledieye başkan adayları 2019

Demiröz, Iğdır adayı Adil Aşırım, ilçelerden Tuzluca adayı Faruk Korkusuz, Karakoyunlu adayı Kurban Kaya, Aralık adayı Mustafa Güzelkaya ile belde başkan adaylarından Halfeli adayı İbrahim Çobas, Hoşhaber adayı Yusuf Karasu ve Melekli adayı Turan Çatalkaya oldu.

MHP Iğdır ilçe belediye başkan adayları

Iğdır Karakoyunlu Karakoyunlu İLÇE Bayram Ali BALLI

Iğdır Merkez Melekli BELDE Eray ÇOŞAR

Iğdır Merkez Iğdır İL İsa Yaşar TEZEL

IĞDIR MERKEZ HALFELİ TERLAN KALMAZ BELDE

IĞDIR MERKEZ HOŞHABER FAİK TAYLAY BELDE

IĞDIR TUZLUCA ALİCAN ZORMAN

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi