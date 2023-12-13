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Siyaset İYİ Parti Hint dizilerine taş çıkarır! Entrika ve kaos bitmiyor: Hepsi disipline gönderildi
Siyaset

İYİ Parti Hint dizilerine taş çıkarır! Entrika ve kaos bitmiyor: Hepsi disipline gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 21:52:00 -
İYİ Parti Hint dizilerine taş çıkarır! Entrika ve kaos bitmiyor: Hepsi disipline gönderildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, istifa eden partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ı yeniden aynı göreve seçen Meclis üyelerinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.

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