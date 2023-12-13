İYİ Parti Hint dizilerine taş çıkarır! Entrika ve kaos bitmiyor: Hepsi disipline gönderildi

Yücel Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özkan'ın istifasının, dün bir araya geldikleri bir toplantının ardından bizzat kendisi tarafından istendiğini, Özkan'ın da bu doğrultuda görevinden istifa ettiğini kaydetti.

Coşkun, "Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis üyeleri 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener’in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve müstakilim'. İBB İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum." açıklamasında bulunmuştu.