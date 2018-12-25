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İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

25 Aralık 2018 Salı 10:39
İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları son dakika belli oldu. Sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. Türkiye 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken partiler de adaylarını açıklıyor. İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019 açıklandı mı?

İYİ Parti belediye başkan adayları son dakika belli olmaya devam ediyor. CHP ile yerel seçimlerde ittifak yapma kararı alan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'de belediye başkan aday belirleme süreci de devam ediyor. İYİ Parti son dakika gelişmesine göre, belediye başkan 2019 adaylarını açıklıyor. İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye başkan adyı İsmail Ok oldu.

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı içinde yer alan CHP, İYİ Parti ve Saadet 31 Mart 2109 yerel seçimlerde de yine ittifak yapmak için görüşmeler yaptı. Saadet Partisi ittifak yapmayacaklarını açıkladı. CHP ile İYİ Parti haftalar süren görüşmelerin ardından ittifak yapmak için karar kıldı. İYİ Parti, Ankara ve İzmir'de CHP'nin adayını destekleme kararı alırken, CHP ise buna karşılık Balıkesir, Denizli ve Manisa gibi illerde İYİ Parti'nin adayını destekleyecek. İttifak masasından eli dolu olarak dönen İYİ Parti bir yandan da 2019 belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti şimdiye kadar 15 il belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Mustafa Canlı oldu. İYİ Parti Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Mustafa Canlı kimdir nerelidir?

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6 

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 10:39
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Mersin
  4. Gümüşhane
  5. Denizli
  6. Balıkesir
  7. Ankara
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