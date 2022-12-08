İYİ Parti Genel Sekreteri'nden aday çıkışı! "Aday olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim"

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz TV 100 canlı yayınında konuştu. İP'li Poyraz, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim." diyen Poyraz, "Akşener'in ‘başbakan adayıyım’ kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var." ifadelerini kullandı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun, "Kazanmasından endişe ediyoruz." dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline de değinen Poyraz, şunları söyledi:

Sayın Kemal Bey’in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey’in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.

Önemli olan ‘Ben adayım’ deme iradesinin ortaya konulması. Bu anlamda Lütfü Savaş Bey’i tebrik ediyorum. En azından şarta bağlı deklarasyonda bulundu. ‘Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben buna talibim’ dedi. Bu bir deklarasyon.