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Siyaset İYİ Parti Genel Merkez’inde GİK kavgası
Siyaset

İYİ Parti Genel Merkez’inde GİK kavgası

Bir grup İYİ Parti’li, 2. Olağan Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:54:00 -
İYİ Parti Genel Merkez’inde GİK kavgası

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü. Grup adına açıklama yapan Serhat Yıldırım, “Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Lütfen partinize sahip çıkın” diye tepkisini dile getirdi.

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