İYİ Parti Genel Merkez’inde GİK kavgası

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı. Daha sonra genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü. Grup adına açıklama yapan Serhat Yıldırım, “Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Lütfen partinize sahip çıkın” diye tepkisini dile getirdi.