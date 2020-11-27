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Siyaset İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddialarına Ümit Özdağ'dan yalanlama
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddialarına Ümit Özdağ'dan yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyleyen Ümit Özdağ hakkında katıldığı televizyon programında iddialarda bulundu. Özdağ, Akşener'in iddialarını Twitter'dan yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 01:29:00 - 2020-11-27 01:45:47

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylemesinin ardından partisi tarafından lince maruz kalan ve ihraç edilen Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili iddialarına Twitter'dan sert cevaplar verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon kanalında partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ve FETÖ'cü olduğu söylenilen partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Meral Akşener Buğra Kavuncu'ya sahip çıktı

Akşener kongre öncesi Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söylediğini, kendisinin de Özdağ'dan bilgi ve belge getirmesini istediğini anlattı.

Akşener, Özdağ'ın kendisine bilgileri Jandarma, MİT ve askeriyeden aldığını söylediğini belirtti. Konuyu araştırdığını iddia eden Akşener "Genel başkanınız da bununla ilgili çalışma yapıp 'hayır' alıyorsa, orada onu kapatırsınız" diye konuştu.

Akşener, ayrıca Ümit Özdağ ile ilgili olarak "Bu arkadaşımız, benden sonra Buğra Kavuncu'yu genel başkanlığa hazırlıyorum kanaatine kapıldı" iddiasında bulundu.

Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt

Akşener'in açıklamaları üzerine Prof. Dr. Ümit Özdağ Twitter'den açıklamalarda bulundu. Akşener'in gerçekleri çarpıttığını belirten Özdağ şunları kaydetti:

Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.

1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz.
2) Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim.
3) Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz.
4) Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum.Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım.

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