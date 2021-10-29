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Siyaset İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM yapılacak' paylaşımı yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 22:36:00 - 2021-10-29 22:43:34
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Taksim'deki eski Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yerine yapılan yeni bina bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. AKM'nin yerine alışveriş merkezi yapılacağını iddia eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medya paylaşımı ise yeniden gündem oldu

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yanı sıra sanat ve siyaset dünyasından önemli isimlerin katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı.

Algı yapanlar sessizliğe gömüldü

Yıllarca "AKM’nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapanlar görkemli açılış töreni sonrasında sessizliğe gömüldü.

O iddiayı ortaya atanların başında gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Akşener: Taksim'e AVM yapacaklar

Akşener'in 1 Haziran 2013 tarihinde attığı "Mücahitken Taksim'e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular Taksim'e AVM yapacaklar." şeklindeki tweet ise Twitter'da binlerce kişi tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

 

 

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