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Aktüel İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de ağabeyinin ismini taşıyan parkı açtı
Aktüel

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de ağabeyinin ismini taşıyan parkı açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:11:19 -
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İzmir'de ağabeyinin ismini taşıyan parkı açtı

İZMİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üç yıl önce vefat eden ağabeyi Nihat Gürer'in ismini taşıyan parkın açılışını gerçekleştirdi.

Akşener, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir'de Çiğli Belediyesince Harmandalı Mahallesi'nde yaptırılan Nihat Gürer Parkı'nın açılışına katıldı.

Açılış sırasında duygulandığı gözlenen Meral Akşener, "Ağabeyim iyi ve vicdanlı bir insandı. Dolayısıyla çocukların eğleneceği, oynayacağı bir yere isminin verilmesini ömrüm boyunca unutmayacağım. Emeği geçen herkese en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Allah bin kere razı olsun. Hem çok mutluyum hem içim çok doldu." ifadelerini kullandı.

Daha sonra parkta oynayan çocukları salıncakta sallayan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Açılışa, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve partililer de katıldı.

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