  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zülfü Livaneli'nin Demirtaş güzellemesi büyük tepki topladı! Methiyeler düzdü, cevabını aldı

Cihat Yaycı Paşa tek tek açıkladı: Türkiye 2023’e giderken işte bunlar yapılmalı!

Çarpıcı araştırma: Dünyanın yarısı gözlük takmak zorunda kalacak

Türkiye'yi Kıbrıs'ta 'işgalci' diye görenlere az bile! Flaş iddia: Mustafa Akıncı'nın ülkeye girişleri yasaklandı!

Darbeci Hafter rahat durmuyor! Engel oldular

Dünyada büyük yankı uyandırıyor! BAE'den Squid Game kararı

Rusya'dan ABD'ye kritik öneri

Zillet İttifakı'nda büyük kriz kapıda! Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi olabilir

Bakan Soylu, Ertuğrul Özkök'ün Formula 1 yarışındaki 'şampanya' yalanını tiye aldı!

Boğaziçili akademisyenlerin sicili kabarık! 2012 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemişlerdi
Gündem İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti
Gündem

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu partideki görevinden istifa ederek ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 05:54:00 -
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu istifa etti

Hocaoğlu'nun istifasını İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sosyal medya hesabından, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.

4 yıllık partinin 3. il başkanı olan Hocaoğlu, partisinin geçen yıl yapılan büyük kongresinde aralarında Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytunç Çıray gibi isimlerin de bulunduğu 10 kişilik "seçilmeyecekler" listesi hazırlayıp delegelere dağıtmakla gündeme gelmişti.

Partide büyük bir gürültü kopmasına neden olan ve milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimlerin yer aldığı listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay