0553 313 94 23

İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy kimdir?

CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bozuldu. CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. Peki İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK'ya bildirilen İlay Aksoy kimdir? İşte İlay Aksoy hakkında merak edilen detaylar...

19 Şubat 2019 Salı 20:38
İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy kimdir?

CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bozuldu. CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. Peki İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK'ya bildirilen İlay Aksoy kimdir? İşte İlay Aksoy hakkında merak edilen detaylar...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin örtülü destek verdiği CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde patlak verdi.

Habererk'in haberine göre; CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi.

İlay Aksoy kimdir?

16 Aralık 1969 doğumlu olan İlay Aksoy Kıbrıs doğumludur. Eğitimini 1990 yılında East Sydney Technial College'da Moda Tekstil Bölümü üzerine tamamlamıştır. Eğitimci olarak mesleğini sürdürmektedir. Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır.

Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı İstanbul'da bozuldu

İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri 2019 | AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP İBB meclis üyeleri

CHP ve İYİ Parti, 50 ilde anlaştı

İYİ Parti listelerini açıkladı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:38
  1. İstanbul
  2. iyi parti
  3. iyi parti il başkanları
  4. iyi parti chp ittifakı
  5. iyi parti fatih belediye başkan adayı
  6. iyi parti fatih belediye başkan adayı ilay aksoy
  7. ilay aksoy kim
  8. ilay aksoy kimdir
  9. ilay aksoy biyografisi
  10. ilay aksoy hayatı
  11. ilay aksoy nereli
  12. ilay akspy iyi parti
  13. iyi parti adayı ilay aksoy
  14. seçim 2019
  15. yerel sçeim 2019
  16. ak parti yerel sçeim 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan’da kum fırtınası
    1. Suudi Arabistan’da kum fırtınası
    2. Sivas’ta takla atan otomobil..
    3. Hindistan'da Maocu isyancılara yönelik..
    4. Karın guruldaması neden olur?
    5. AK Parti ve MHP'den 51 ilde ittifak
    6. Saman nezlesi nedir? Belirtileri..
    7. Geçici aday listeleri seçim..
    8. "Rockcı imam" adaylıktan çekildi
    9. Erdoğan: "Krizin ilk yıllarında..
    10. Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası..
    11. Erdemli Belediyecilikle engelli..
    12. PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve..
    13. Hangi çekirdek daha yararlıdır? Kabak..
    14. Erdoğan: "Suriye kaynaklı göç..
    15. ABD destroyeri Karadeniz'e dönüyor
    16. "Irak'ta yabancı askeri üs bulunmuyor"
    17. Enver Ören vefatının 6. yılında anıldı
    18. Erdoğan: "Hayatımız boyunca, tarihimiz..
    19. Geçici aday listeleri seçim..
    20. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da nöbet..
    21. Erdoğan: "Dünyada şu anda, Batı'da..
    22. Erdoğan: "Sığınmacılar için kendi..
    23. Geçici aday listeleri seçim..
    24. Suriye sınırına askeri araç ve..
    25. Geçici aday listeleri seçim..
    26. Şırnak’’ta teröristlere ait 6 sığınak..
    27. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman..
    28. Geçici aday listeleri seçim..
    29. Erdoğan: "Dünyada hak ihlalleri,..
    30. Çorum'da tarihi eser operasyonu
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Cumhur İttifakı 14 il için kararını verdi!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın