İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı İlay Aksoy kimdir? CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bozuldu. CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. Peki İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK'ya bildirilen İlay Aksoy kimdir? İşte İlay Aksoy hakkında merak edilen detaylar...

CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bozuldu. CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. Peki İYİ Parti Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK'ya bildirilen İlay Aksoy kimdir? İşte İlay Aksoy hakkında merak edilen detaylar... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin örtülü destek verdiği CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı, İstanbul'un Fatih ilçesinde patlak verdi. Habererk'in haberine göre; CHP protokole uymayıp belediye meclisi aday listesine İYİ Parti’den hiçbir üyeyi almayınca İYİ Parti, Kurucular Kurulu Üyesi İlay Aksoy’u Fatih Belediye Başkan Adayı olarak YSK’ya bildirdi. İlay Aksoy kimdir? 16 Aralık 1969 doğumlu olan İlay Aksoy Kıbrıs doğumludur. Eğitimini 1990 yılında East Sydney Technial College'da Moda Tekstil Bölümü üzerine tamamlamıştır. Eğitimci olarak mesleğini sürdürmektedir. Aksoy, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 2. Bölge Bölgesi, 4'nci sıradan millet vekili adayıdır. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı İstanbul'da bozuldu İstanbul büyükşehir belediye meclis üyeleri 2019 | AK Parti CHP MHP İYİ Parti HDP İBB meclis üyeleri CHP ve İYİ Parti, 50 ilde anlaştı İYİ Parti listelerini açıkladı

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