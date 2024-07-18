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Gündem İyi Parti İl başkanı cinayetten aranıyor!
Gündem

İyi Parti İl başkanı cinayetten aranıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:12:00 - 2024-07-18 11:14:24
İyi Parti İl başkanı cinayetten aranıyor!

Malatya'da bir tavuk çiftliğinde alacak verecek kavgasında bir kişi öldürüldü. Polis cinayetin şüphelisi olarak Malatya İyi Parti eski İl başkanını arıyor.

Olay, 09.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde yaşandı.

İddiaya göre, çiftliğin sahibi olduğu öğrenilen İYİ Parti eski il başkanı Hakan Yılmaz ile tavuk çiftliğini kiraya verdiği Eyüp İshakoğlu (33) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

HAKAN YILMAZ KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Eyüp İshakoğlu açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybederken cinayeti işlediği belirtilen Hakan Yılmaz ise aracıyla olay yerinden kaçtı.

Bölgede inceleme yapan ekipler çok sayıda boş kovan bulurken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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Kaçan zanlının yakalanması için başlatılan başlatılan çalışmalar sürüyor.

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