İYİ Parti son dakika belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP ile yerel seçim 2019’da da ittifak yapan İYİ Parti, ittifak kapsamında son 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları arasında İYİ Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları da son dakika yer aldı. Peki İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları 2019 kim oldu? İşte İYİ Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayı çok istediklerini ittifak görüşmelerini bozan taraf olmayacaklarını açıklamıştı. Aynen öyle de oldu ve CHP-İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak için anlaşmaya vardı. CHP ile ittifak çerçevesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayları kim olacağı merek ediliyordu. İYİ Parti 99 belediye başkan adayanı daha açıkladı. İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı. İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İYİ Parti Elazığ ilçe belediye başkan adayları 2019 kim?





İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

Elazığ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55

MHP adayı Bilal Çoban % 29

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Ağın belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 50

AK Parti % 40

SP % 3

Alacakaya belediye seçim sonuçları 2014

Bağımsız % 49

AK Parti % 40

Arıcak belediye seçim sonuçları 2014

DP % 25

BBP % 19

AK Parti % 17

SP % 17

DYP % 15

Baskil belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 65

MHP % 30

SP % 1

Karakoçan belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 31

SP % 14

Keban belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 58

SP % 27

MHP % 12

Maden belediye seçim sonuçları 2014

DP % 47

AK Parti % 44

CHP % 3

Palu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 42

MHP % 37

Hüda Par % 13

Elazığ 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 54.67

MHP yüzde 13.71

CHP yüzde 10.52

HDP yüzde 9.83

İYİ Parti yüzde 7.78

SP yüzde 1.79