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İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. CHP ile ittifak arayışında olan İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti Mersin, Isparta, Balıkesir, Niğde, Afyan ve Elazığ, Trabzon belediye başkan adayları açıklandı. Peki İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları 2019.

04 Aralık 2018 Salı 13:35
İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları açıklandı mı? sorusu araştırılıyor. CHP ile ittifak arayışında olan İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. İYİ Parti Mersin, Isparta, Balıkesir, Niğde, Afyan ve Elazığ, Trabzon belediye başkan adayları açıklandı. Peki İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayları 2019.

İYİ Parti, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi Millet İttifakı ile yerel seçimlere gitmek istiyor. Ancak Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi yerel seçimler için kapıyı kapatındaca CHP ile İYİ Parti arasında görüşmeler devam ediyor. Ankara adaylığı konusunda ısrar eden İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının kendilerinden olmasını istiyor. CHP ile İYİ Parti ittifak görüşmelerine devam ederken bir yandan da İYİ Parti belediye başkan adayları belli olmaya devam ediyor. İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı belli oldu. İYİ Parti Elazığ belediye başkan adayı Ali Şekerdağ oldu.

Ali Şekerdağ kimdir nerelidir?

Elazığ 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55.8

MHP adayı Bilal Çoban % 29.1

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:35
  1. Trabzon
  2. Niğde
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Elazığ
  6. Balıkesir
  7. Ankara
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