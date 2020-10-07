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Aktüel İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat:
Aktüel

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat:

"Milli Eğitim Bakanlığı acilen eğitim konseyi oluşturmalı, eğitimin yurt genelinde takip edeceği genel politikayı belirlemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:31:19 -
İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat:

ANKARA (AA) - İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Milli Eğitim Bakanlığınca eğitim konseyi oluşturulması ve bu konseyin yurt genelinde takip edilecek genel eğitim politikasını belirlemesi önerisinde bulundu.

Sunat, uzaktan eğitimle ilgili yaptığı açıklamada, Bakanlığın altyapı ve sunucu kapasitelerinin eksik, EBA'nın içeriğinin statik olduğunu ileri sürdü.

Günün eğitim teknolojilerinin kullanılmadığını iddia eden Sunat, "Milli Eğitim Bakanlığı acilen eğitim konseyi oluşturmalıdır. Bu konseyde eğitimin bütün paydaşları yer almalıdır. Bu konsey, eğitimin yurt genelinde takip edeceği genel politikayı belirlemelidir." görüşünü paylaştı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin eğitimin paydaşlarıyla istişareler yaparak yerel çözümler üretmesi gerektiğini ifade eden Sunat, bu bağlamda, öğrenci nüfusu düşük, fiziki mekanı müsait olan okullarda gerekli düzenleme yapılarak eğitimin tamamının yüz yüze yapılabileceğini kaydetti.

Sunat, internet bağlantısı bulunmayan yerleşim birimlerine internet bağlantısı sağlanması, uzaktan eğitim derslerinin günde 3-4 saati aşmaması gerektiğini belirtti.

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