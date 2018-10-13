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İYİ Parti CHP ittifakı olacak mı? 31 Mart 2019 yerel seçimler

Türkiye 31 Mart 2019’da belediye başkanları, belediye meclis üyelerini, belediye il meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi partiler ittifak yapacak mı merak konusu olurken, AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmak için görüşmelerine devam ediyor. İYİ Parti-CHP ittifakına ilişkin ise Meral Akşener son dakika açıklamada bulundu. Peki 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti ittifak yapacak mı? Yerel seçim ittifakını hangi bölgeler istiyor hangi bölgeler karşı çıkıyor? İşte Akşener’in yerel seçim ittifakı açıklaması.

13 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
İYİ Parti CHP ittifakı olacak mı? 31 Mart 2019 yerel seçimler

Türkiye 31 Mart 2019’da belediye başkanları, belediye meclis üyelerini, belediye il meclis üyelerini ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi partiler ittifak yapacak mı merak konusu olurken, AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmak için görüşmelerine devam ediyor. İYİ Parti-CHP ittifakına ilişkin ise Meral Akşener son dakika açıklamada bulundu. Peki 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti ittifak yapacak mı? Yerel seçim ittifakını hangi bölgeler istiyor hangi bölgeler karşı çıkıyor? İşte Akşener’in yerel seçim ittifakı açıklaması.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin son derece önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti’nin yerel seçimler için ittifak yapıp yapmayacağına ilişkin, CHP ile bir temasının olmadığını söyledi. Akşener ekledi: Tabanda ittifakı isteyenlerde var istemeyenlerde var.” İşte Meral Akşener’in yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalar: CHP ile resmi irtibat olmadı.  Yerel seçimler için adı işbirliği, ittifak her neyse. Ne benim ne de Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, resmi irtibatımız yok. Genel İdare Kurulu’ndaki arkadaşlarıma, ‘Yerel seçimlere giderken görüşleriniz nelerdir. Biz neler yapmalıyız’ diye sordum. İç Anadolu’dan gelenler böyle bir işbirliğine karşı. Batı illerinden GİK üyesi olanlar, olmasının iyi olacağını söylüyor. Tabanda ittifaka bazen liderler ‘hayır’ deseler de mani olamıyorlar. Şu an hiçbir şey söyleyemem.”

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
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