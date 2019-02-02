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İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Bursa belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Bursa Orhangazi ilçe belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti İnegöl beldeye başkan adayı, İYİ Parti Mustafa Kemal Paşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Bursa belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Bursa Orhangazi ilçe belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti İnegöl beldeye başkan adayı, İYİ Parti Mustafa Kemal Paşa belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?

İYİ Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere 112 belediye başkan adayının ismi daha açıklandı. İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek.

İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:51
  1. Samsun
  2. Osmaniye
  3. Nevşehir
  4. Manisa
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Isparta
  8. Denizli
  9. Balıkesir
  10. Ankara
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