İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu Fetullah Gülen'i takip etti!

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip etti. Türkoğlu gelen tepkilerin ardından FETO'yu takipten çıkardı.

Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ortaya attığı FETÖ iddiası ile başlayan ve partide FETÖ'cülerin olduğuna dair söylentilerin arttığı İYİ Parti'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

İYİ Partili Başkan Fetullah Gülen'i takip etti

Partinin Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i takip etti.

Türkoğlu gelen tepkiler üzerine Gülen'i takipten çıktı.

Partiye FETÖ ile mücadele eleştirisi

İYİ Parti Kurucu Üyesi Ali Türkşen, "İYİ Parti'ye FETÖ giremez abla" sözleriyle Meral Akşener ile reklam videosu çekmişti. Türkşen, partiden istifa ettikten sonra "Bize video çektirip Meclis'e sokmayan masal anlatmasın" diyerek Akşener yönetimine FETÖ ile mücadele konusunda eleştirilerde bulunmuştu.

Ümit Özdağ'dan Buğra Kavuncu iddiası

Bunun dışında en dikkat çeken bir başka suçlama ise geçtiğimiz aylarda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ olmuştu.