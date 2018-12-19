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İYİ Parti binasına silahlı saldırı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İYİ Parti binasına silahlı saldırı düzenlendi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
İYİ Parti binasına silahlı saldırı

Adana'da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı'na dün gece geç saatlerde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

İddiaya göre, Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde bulunan ilçe başkanlığına sabah saatlerinde gelen partililer camda ve duvarda kurşun izlerine rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri ilçe binasında inceleme yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Ekipler camda 1, duvarda ise 2 tabanca mermisi izine rastladı. Saldırının gece geç saatte yapıldığını saptayan ekipler ayrıca, refüjde de 3 boş kovan buldu. Saldırının faillerini bulmak için bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:50
  1. Adana
  2. İYİ Parti
  3. ADANA İYİ Parti
  4. İYİ Parti silahlı saldırı
  5. İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı

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  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Adana ne demişler Allahına kurban. Adanadan beklenir

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