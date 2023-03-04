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Gündem İYİ Parti Ankara Milletvekili istifa etti
Gündem

İYİ Parti Ankara Milletvekili istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 23:41:00 - 2023-03-04 23:47:27
İYİ Parti Ankara Milletvekili istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetti, Altılı Masa'yı dağıttı.

Yaşananların ardından İYİ Parti'den bir istifa geldi.

CNN Türk'ün canlı yayında duyurduğu habere göre; İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, sosyal medya hesabından istifasını şu ifadelerle duyurdu:

"Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.

Prof.Dr. Ayhan Altıntaş, Ankara Milletvekili"
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