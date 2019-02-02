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İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti Ağrı belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Ağrı Diyadin ilçe belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Patnos beldeye başkan adayı, İYİ Parti Tutak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

İYİ Parti Ağrı belediye başkan adayları son dakika belli oldu mu? sorusu şu aralar en çok arananlar listesinde yerini aldı. İYİ Parti 2019 Mart yerel seçimlerine hazırlanırken gözler İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde. İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları kim? İYİ Parti Ağrı Diyadin ilçe belediye başkan adayı 2019, İYİ Parti Patnos beldeye başkan adayı, İYİ Parti Tutak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı?

İYİ Parti 2019 belediye başkan adayları belli oldu mu? İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu? Sorusu şu aralar merak edilmeye devam ediyor. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP ve Saadet Partisi ile Millet İttifakı’nı oluşturan İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez sadece CHP ile ittifak yapma kararı aldı. İYİ Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı illerde CHP’nin belediye başkan adayını destekle kararı aldı. CHP ise buna karşılık Manisa, Denizli, Balıkesir, Osmaniye, Isparta ve Nevşehir gibi illerde İYİ Parti’nin belediye başkan adayını destekleyecek. 

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

İYİ Parti, CHP ile ittifak görüşmelerini yeni tamamladığından birkaç il dışında 2019 yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarını açıklayamadı. İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu, İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Ali Şekerdağ, İYİ Parti Niğde Belediye Başkan aday Mümin İnan, İYİ Parti Afyon Belediye Başkanı adayı Mahmut Koçak ve İYİ Parti Mersin Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz oldu. İYİ Parti Muş belediye başkan adayı henüz açıklanmazken, İYİ Parti ilçe adayları açıklandı. 

İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları

İYİ Parti belediye başkan adayları 2019 Türkiye geneli İYİ Parti belediye başkanları listesi

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:42
  1. Osmaniye
  2. Niğde
  3. Nevşehir
  4. Muş
  5. Manisa
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Elazığ
  11. Denizli
  12. Balıkesir
  13. Ankara
  14. Afyon
  15. İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları
  16. İYİ Parti Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

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