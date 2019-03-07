0553 313 94 23

İYİ Parti Adayı Kırmızı: “Adıyaman’a sahip çıkmak için kolları sıvadık”

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ve beraberindeki partililer, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:18
İYİ Parti Adayı Kırmızı: “Adıyaman’a sahip çıkmak için kolları sıvadık”

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı ve beraberindeki partililer, İhlas Haber Ajansı Adıyaman bürosunu ziyaret etti.


İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş’ı, İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, İl Başkanı Kenan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy ve partililer ziyaret etti.


31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili karşılıklı sohbetin yapıldığı ziyarette konuşan Abdulkadir Kırmızı, “31 Mart Yerel Seçimlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ettik. Gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Seçimlerin memleketimiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz.Son 5 yıldır Adıyaman’a yapılması gereken hizmetler yapılamadı, Adıyaman sahipsiz kaldı. Dolayısıyla bir anlayışın bunu değiştirmesi gerekiyor. Bunun için kolları sıvadık. Bundan 15 yıl önce Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş gelip bizden proje isterken,şuan Adıyaman büyük bir köy halini almıştır. Sahipsiz Adıyaman’ı sahipsizlikten kurtarmak için bu işi soyunduk. Adıyaman’ı güzel yatırımları getirmek için bu yola çıktı. Adıyaman sahipsiz değildir. Sahip çıkacak birileri çıkar. Adıyaman 31 Mart’ta inşallah hak ettiği hizmete kavuşmanın yollarını açacaktır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:18
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz"
    1. "Almanları her daim ülkemizde görmek..
    2. GÜNCELLEME - Papağanları sınırdan..
    3. Vedat’ın cezası onandı
    4. Öğrenciler, İstiklal Marşı’nı en güzel..
    5. Ölüm, bagajına alışveriş poşeti..
    6. Doğu Anadolu'da 5 il için çığ uyarısı
    7. Akdeniz'in en büyük Ro-Ro gemisi..
    8. Karadeniz Sahil Yolu trafiğini nefes..
    9. Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü..
    10. Devlet Bahçeli 15 Mart’ta Zonguldak’ta
    11. Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu hakim..
    12. AK Parti'nin Mardin mitingi
    13. PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in..
    14. Hazro Kaymakamı Diktaş köy..
    15. Kastamonu’da yangın: İki ev kül oldu
    16. Tatbikata katılan savaş gemileri..
    17. Onur Akın Kartal’da muhteşem bir..
    18. Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı ile..
    19. İmamoğlu: Bütün statlarda kütüphane..
    20. Eski Antakya sokaklarına restorasyon..
    21. Ordulular Türk sanat müziğine doydu
    22. Malatyalı yatırımcılara Afrika Pazarı..
    23. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Fuarlar..
    24. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    25. Otomobili yanan sürücü canını son anda..
    26. Konya Şeker’den üreticiye 273 milyon..
    27. Şanlıurfa’da husumetli iki aile..
    28. Ekinci’den tarım eleştirisi
    29. Vali Şehmus Günaydın, "Kadınlarımızın..
    30. Trafik polisleri kaza yaptı: 4 yaralı
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar