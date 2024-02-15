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Gündem İYİ Parti aday toplantısı öncesinde gerginlik!
Gündem

İYİ Parti aday toplantısı öncesinde gerginlik!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 21:11:00 - 2024-02-15 21:20:26

İYİ Parti'nin Aydın'da düzenlediği aday tanıtım toplantısından önce gerginlik yaşandı.

Partililer tarafından ismi emniyete verilip, toplantı salonuna alınması istenmeyen Süleyman T.’ye girişte polis ekipleri izin vermedi.

Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına “Demokrasi var girerim” diyerek partililerin itirazına rağmen içeri girmeye kalkışan Süleyman T. ile partililer arasında tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Süleyman T. toplantıya girmekte ısrarcı olunca partililerden Tarık Y. ile arasında gerginlik yaşandı. Polise de direnen Süleyman T., polis tarafından emniyete götürüldü.

Aday tanıtım programı öncesi yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.
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