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İYİ Parti açıkladı: CHP ile ittifak konusunda yol haritasını belirledik

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Aydın "Yol haritasını belirlemeye başladık" dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 17:49
İYİ Parti açıkladı: CHP ile ittifak konusunda yol haritasını belirledik

CHP-İYİ Parti arasında yerel seçimde işbirliğine yönelik teknik toplantılar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan YardımcısıKoray Aydın, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

"En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "İsim gibi konulara girmedik. Hiç isim konuşmadık. İl ve ilçe sayısı verecek durumda değiliz. En kısa zamanda görüşmeler tamamlanacak" dedi.

İki partiden ilk kez ittifak için açıklama yapıldı

Açıklama iki parti heyetlerinin yaptığı görüşmenin ardından geldi. CHP ile İYİ Parti yerel seçim için vekil düzeyinde görüşme yapıyordu. Ancak taraflardan bugüne kadar bir açıklama gelmemişti.

Yerel seçimler 31 Mart 2019'da düzenlenecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 17:49
  1. Aydın
  2. Koray Aydın
  3. Bülent Tezcan
  4. CHP-İYİ Parti

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