‘İyi ki F-35 almadık’ diyeceksiniz... F-35'lerde şoke eden hata....

S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi F-35 programından çıkaran ABD’yi zor günler bekliyor. Avrupa ülkesi Hollanda, F-35’lerin fırtına ve yıldırımlı havalarda hata verdiğini tespi etti. Uçaklardaki sorunun yakıt hatlarının hasar görmesiyle ortaya çıktığı kaydedildi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, geçtiğimiz aylarda F-35’lerin pin kodu ve kullanıcı adı ile çalıştığını ve bu yüzden sorunlar yaşatacağını söylemişti.

Bu anlamda ortaya F-35’lerin görünmezliği konusunda şüpheşler ortaya çıktı. Hatta Almanya’da yapılan denemelerde, F-35’lerin radara yakalandıkları tespit edildi.

Hollanda ise yeni bir hata tespit etti. F-35’ler fırtına ve yıldırımlı havalarda büyük sıkıntı yaşatıyor. PilotlarIN tehlikeyi aza indirmek için büyük bir viraj alarak gök gürültülü fırtınaların etrafından uçması gerekiyor. Sorun beş ay önce ortaya çıktı.

Tahminlere göre tasarımsal bir hatadan kaynaklı yaşanan bir durum olarak açıklandı.