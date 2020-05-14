‘İyi İşler’ sahibi kadın girişimciler pandemi dönemi deneyimlerini paylaştı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner, "Değerlerimiz ya da bugüne kadar ki doğrularımız kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde 'ilk vazgeçilecek' değil 'ilk sahiplenilecek' kavramlar. Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Boyner Grup iş birliği ile gerçekleştirilen, Bank of America Merrill Lynch'in finansal destek sağladığı "İyi İşler: Tedarik Zincirlerinde Yer Alan Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın katılımcısı kadın girişimciler video konferansta bir araya geldi.



Programın 2018 ve 2019 yılı katılımcısı kadın girişimciler, etkinlik çerçevesinde pandemi dönemindeki deneyimlerini paylaştılar.

Buluşmaya KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner ile Morhipo ve boyner.com.tr Genel Müdürü Barış Akyürek de katılarak görüşlerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve KAGİDER Kurucu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğini bir eşitlik ve demokratik haklar meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Değerlerimiz ya da bugüne kadar ki doğrularımız kriz, pandemi ya da ekonomik daralma dönemlerinde 'ilk vazgeçilecek' değil 'ilk sahiplenilecek' kavramlar. Eski ya da yeni 'normal' ayırt etmeksizin, biliyoruz ki kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, teknolojinin fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici katkısına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınların yeniden toparlanma sürecine yapacağı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığını ve gücünü artırabildiğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı ekonominin direnci de güçlenecektir. Sadece Türkiye'nin değil bütün ülkelerin Kovid-19 krizini atlatmaları ve yeniden kalkınma yoluna girmeleri, bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün olacak.

Başarının anahtarı ise artık teknolojinin elinde. Üstelik teknolojinin iş dünyasındaki fırsat eşitsizliğine karşı dengeleyici, koşulları biraz daha eşitleyici bir katkısı da olacak. Bu sebeple önümüzdeki dönemde girişimci kadınların teknolojiden çok daha fazla yararlanmalarının önemi çok büyük."



