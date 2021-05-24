  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan 'Rusya' müjdesini resmen duyurdu!
ABD'li generaller Öcalan'ın manevi oğluyla görüştü!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar kazanacak? İşte cevabı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dünya "İyi haberler geliyor" diyen Libya'dan flaş Katar açıklaması
Dünya

"İyi haberler geliyor" diyen Libya'dan flaş Katar açıklaması

Katar, darbeci Hafter tarafından işgal edilmeye çalışılan ancak kurtarılan Libya'daki Trablus Büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Gelişme, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'nin Trablus ziyareti sırasında açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 09:58:00 -
"İyi haberler geliyor" diyen Libya'dan flaş Katar açıklaması

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Katar'ın Trablus'taki elçiliğinin yakında yeniden açılacağını bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe tarafından kabul edilen Al Sani, ardından Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, burada yaptığı açıklamada, "Katar tarafıyla iki ülke arasındaki anlaşmaların etkinleştirilmesi konusunda anlaştık ve Katar heyetini başkent Trablus'tan çalışmak üzere büyükelçiliğini yeniden açmaya çağırdık." dedi.

Trablus'taki büyükelçiliğin yeniden açılmasıyla ilgili Katar heyetinden "iyi haberler aldıklarını" aktaran Menguş, elçiliğin açılma tarihine ilişkin ise bilgi vermedi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de, ülkesinin Libya'ya destek veren duruşunu yineledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen siyasi süreci desteklediklerini kaydeden Al Sani, iki ülke arasında çalışma grupları oluşturulacağını ve yetkililerin karşılıklı ziyaretleri olacağını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çok şükür, güzel haber

Çok şükür, güzel haber
  • Yanıtla
Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi
İSLAM

Ömer Nasuhi Bilmen Amerikalıları şaşkına çevirdi

Yaklaşık 80 yıl önce ABD'de yaşanan bir olay sonrasında İslam’ın konuyla ilgili görüşünü öğrenmek üzere Ömer Nasuhi Bilmen’in kapısını çalan..
Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor
Medya

Babandan da mı utanmıyorsun! 'İslamcı' olduğunu iddia eden Hadi Özışık'ın internethaber'i 'lağım' sızdırıyor

'İslamcı' olduğunu ve 'davanın neferi' olduğunu öne süren Süleyman Özışık ve Hadi Özışık'ın internet sitesi, mide bulandıran görüntülerden g..
Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı
Dünya

Tartışmalara neden olan gelişme! Müslüman ülkeden İsrail ile normalleşme kararı

Asya ülkesi Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas ve Sudan'ın ardından İsrail ile normalleşme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay