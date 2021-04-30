İyi Bir Youtuber Nasıl Olunur?

Kuruluşlunun üzerinden henüz bir yıl gibi kısa bir süre sonra Google tarafından tam 1,65 milyar dolara satın alınan Youtube, bugün dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu olmanın yanında, ayrıca video içerik sağlayıcılarına da en fazla para kazandıran web sitelerinin başında geliyor. Video yayınlama ve izleme amacıyla ile kurulan ve gün geçtikçe popüler bir hale gelen Youtube, sosyal paylaşım ağı her geçen gün gelişen ve yayıncılarına da daha fazla kazandırdığı için, daha fazla videonun yükselmesini sağlayan, dünyanın en önemli siteleri arasında yer alıyor.

İnsanların düşüncelerini özgürce video yansıtarak ya da bildikleri ile hazırlamış oldukları videolar sayesinde milyonca kişiye ulaşabildikleri için, özgürce video paylaşımı yapabildiğiniz bu platform da etkili içerikler hazırlayarak iyi bir Youtuber olabilirsiniz. Videoları izleyenler, kanal türüne göre abone olmaktadır. Tabii ki farklı farklı kanallara da abone olsa da, her kanalın aynı türde içerikler yapması iyi olacaktır. Yemek kanalının, oyun videosu yayınlaması hem videonun izlenmemesine, hem de kanalın kalitesinin düşmesine neden olacaktır.

Kaliteli Videolar Hazırlayın

Teknoloji, oyun, yemek, kozmetik gibi gibi birçok türde içerik yayını yapılıyor. Elbette ki bazı durumlarda doğaçlama yapmanız gerekebilir ama genel olarak videolarınızı önceden hazırlamış olduğunuz metne göre hazırlamalısınız. Böylelikle daha etkin bir şekilde ve kendinden emin videolarınız ile izleyenlere istediğini verebilirsiniz. Birçok farklı püf nokta olsa da, burada önemli olan sizin hazırladığınız videoda her şeye hakim olmanızdır. Video yayını sırasında konunun özünden ayrılmadığınız için, arada hazırladığınız metnin dışına çıkmanız ise yani doğaçlama durumları da izleyici için sizin doğallığınızın göstergesi olacaktır.

Videolarınızın içeriği oldukça iyi olmasına rağmen çalışmalarınızın emeğini alamıyorsanız eğer, öncelikle nerede yanlış yaptığınızı düşünmeniz gerekiyor. Burası bir platform olduğu için sizin gibi milyonlarca insan video yayını yapıyor. Ancak sadece birkaçı şanslı oluyor. Günümüz koşullarında teknolojinin artık herkes tarafından ulaşılır olması ve sadece cep telefonu kamerası ile de video yapılacağı için, doğru içerik belirlemek ve belirlediğiniz kitleye ulaşmanız video ayarlarını en iyi şekilde yapmanız ile mümkün olacaktır.

Yani SEO ayarlarını yaparak, izleyicilerin videonuzu bulmasını sağlayabilirsiniz. Bir video tam olarak izleniyorsa eğer ve izlenmenin yanında beğeni ve yorumda alıyorsa ve ayrıca kanalınıza da abone olunuyorsa, o zaman sizin videolarınız öne çıkmaya başlayacaktır. Kısacası Youtube izlenme arttırma yaptırarak, bu süreci daha hızlı bir zamana yayabilirsiniz.

Youtube’u İyi Tanıyın Başarıya Ulaşın

Video çalışmalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmak isteyenler için, Youtube algoritmasının nasıl çalıştığını bilmeleri ve bu tür bilgilere sahip olmaları yayınlayacakları videolar için iyi olacaktır. Böylelikle Youtube videolarınızın daha fazla izlenmesini artırarak istediğiniz popülerliğe sahip olmanızı sağlayacak ve bu sayede iyi bir Youtuber olarak fenomen dahi olabileceksiniz. Tabii ki öncelikli olarak içerik türüne göre belirli bir kitleye ulaşırken, sonrasında ise ülke çapında bir üne sahip olabilirsiniz.

Sonuç olarak gün geçtikçe artan ve değişen hedef kitlesi ile birlikte, insanlar her geçen gün daha da fazla video paylaşımı yapmakta ve izlenim sayılarını arttırmaya çalışmaktadır. Bu kadar fazla video yayının yapıldığı bir platformda başarılı sonuçlara ulaşmak ise yayınlanan bir videonun tüm Youtube araçlarını kullanması ve videonun tamamen izlenmesinden geçiyor.

Kaliteli bir video hazırladıysanız, sonrasında sabırlı olmak videonun zaman içerisinde belirli bir kitleye ulaşmasını mümkün kılacaktır. Burada süreci arttırmak istemeniz durumunda ise Youtube beğeni satın al ile birlikte videonun daha hızlı bir şekilde önerilerde çıkmasını sağlayacaktır.

Videolarınızı Milyonlara Ulaştırın

Başarıya ulaşmak isteyenler için özellikle rekabetin çok yoğun olduğu bu sektörde, binlerce kaliteli videolar izlenme elde edemediği için kimse tarafından görünmüyor. Binlerce Youtuber olmak isteyenler, başarılı olamadıkları için bu işi bırakıyor. Oysa ki hem videoları iyi, hem de içerik bakımından zengin bilgiler veriyorlar. Bu nedenle siz başarılı olmak istiyorsanız, izlenme, abone, beğeni almanız gerekecektir. Bunları Youtube Market ile alabilirsiniz. Türkiye'nin en iyi hizmetlerini veren Youtube Market sitesine Youtubemarket.net adresinden ulaşabilirsiniz.