THY- Noukşot
0553 313 94 23

İyi bir uyku için yastık spreyini deneyin!

İyi bir uyku gün içerisinde daha zinde uyanmaya ve iyi bir gün geçirmeyi sağlar. İşte iyi bir uyku için yastık spreyi tarifi yazının devamında…

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:02
İyi bir uyku için yastık spreyini deneyin!

Lavanta esansiyel yağı, sakinleştirici etkisi ile uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek en iyi yağdır. Uyku için kullanabileceğiniz diğer yağlar ise, portakal ve papatyadır.

LAVANTA – PORTAKAL YASTIK SPREYİ

MALZEMELER
20 damla lavanta esansiyel yağı
5 damla portakal esansiyel yağı
2 çay kaşığı epsom tuzu
Su
Cam sprey şişesi

NASIL YAPACAKSINIZ?

Cam şişeye epsom tuzu ile yağları koyun ve çalkalayarak karışmalarını sağlayın.

Şişenin kalan kısmını suyla doldurun ve yine iyice çalkalayın.

Yastık spreyini, yatmaya gitmeden 10 dakika önce hafifçe çalkaladıktan sonra yastıklarınıza püskürtün. Bu süre içinde yastıktaki nem de kaybolacak ve iyi bir uyku almanız için size yardımcı olacaktır.

LAVANTA – PAPATYA YASTIK SPREYİ

MALZEMELER

Lavanta – papatya yastık spreyi
15 damla lavanta esansiyel yağı
10 damla papatya esansiyel yağı
2 çay kaşığı epsom tuzu
Su
Cam sprey şişesi

Lavanta ve papatya yastık spreyini de birinci tarifte olduğu gibi hazırlayın ve kullanın.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan yeni uluslarası televizyon kanalı kurma çıkışı
    1. Trump'tan yeni uluslarası televizyon..
    2. Ambulansı çalan şahıstan şok savunma!
    3. Maldivler eski Devlet Başkanı Naşid'in..
    4. Prof. Ali Erbaş, Ürdün'de temaslarda..
    5. İstanbul'daki helikopter kazası
    6. İstanbul'un o mahalleleri dikkat! Saat..
    7. Suudi Prens Muhammed Bin Selman Mısır'da
    8. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi
    9. Stokçuların deposuna baskın: 1300 ton..
    10. Jared Kushner, Suudi Arabistan'a silah..
    11. CHP eski milletvekili Öztürk Yılmaz:..
    12. TBV'nin "5. Medya Ödülleri"..
    13. Maçın ardından
    14. Doğum sonrası kilolardan bu..
    15. Talimatı Kandil'den alan HDP'de çatlak..
    16. Okul öncesi eğitim oyunla birlikte..
    17. Sosyopat gençliğe dikkat!
    18. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    19. İyi bir uyku için yastık spreyini..
    20. Bu sebzelerin faydalarını biliyor..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Firavun, Mısır’dan İslam’ı siliyor
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması! 'S-400'leri kullanacak alanları yok'
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti