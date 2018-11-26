İyi bir uyku için yastık spreyini deneyin!

Lavanta esansiyel yağı, sakinleştirici etkisi ile uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek en iyi yağdır. Uyku için kullanabileceğiniz diğer yağlar ise, portakal ve papatyadır.

LAVANTA – PORTAKAL YASTIK SPREYİ

MALZEMELER

20 damla lavanta esansiyel yağı

5 damla portakal esansiyel yağı

2 çay kaşığı epsom tuzu

Su

Cam sprey şişesi

NASIL YAPACAKSINIZ?

Cam şişeye epsom tuzu ile yağları koyun ve çalkalayarak karışmalarını sağlayın.

Şişenin kalan kısmını suyla doldurun ve yine iyice çalkalayın.

Yastık spreyini, yatmaya gitmeden 10 dakika önce hafifçe çalkaladıktan sonra yastıklarınıza püskürtün. Bu süre içinde yastıktaki nem de kaybolacak ve iyi bir uyku almanız için size yardımcı olacaktır.

LAVANTA – PAPATYA YASTIK SPREYİ

MALZEMELER

Lavanta – papatya yastık spreyi

15 damla lavanta esansiyel yağı

10 damla papatya esansiyel yağı

2 çay kaşığı epsom tuzu

Su

Cam sprey şişesi

Lavanta ve papatya yastık spreyini de birinci tarifte olduğu gibi hazırlayın ve kullanın.