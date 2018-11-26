İyi bir uyku için yastık spreyini deneyin!
İyi bir uyku gün içerisinde daha zinde uyanmaya ve iyi bir gün geçirmeyi sağlar. İşte iyi bir uyku için yastık spreyi tarifi yazının devamında…26 Kasım 2018 Pazartesi 23:02
Lavanta esansiyel yağı, sakinleştirici etkisi ile uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek en iyi yağdır. Uyku için kullanabileceğiniz diğer yağlar ise, portakal ve papatyadır.
LAVANTA – PORTAKAL YASTIK SPREYİ
MALZEMELER
20 damla lavanta esansiyel yağı
5 damla portakal esansiyel yağı
2 çay kaşığı epsom tuzu
Su
Cam sprey şişesi
NASIL YAPACAKSINIZ?
Cam şişeye epsom tuzu ile yağları koyun ve çalkalayarak karışmalarını sağlayın.
Şişenin kalan kısmını suyla doldurun ve yine iyice çalkalayın.
Yastık spreyini, yatmaya gitmeden 10 dakika önce hafifçe çalkaladıktan sonra yastıklarınıza püskürtün. Bu süre içinde yastıktaki nem de kaybolacak ve iyi bir uyku almanız için size yardımcı olacaktır.
LAVANTA – PAPATYA YASTIK SPREYİ
MALZEMELER
Lavanta – papatya yastık spreyi
15 damla lavanta esansiyel yağı
10 damla papatya esansiyel yağı
2 çay kaşığı epsom tuzu
Su
Cam sprey şişesi
Lavanta ve papatya yastık spreyini de birinci tarifte olduğu gibi hazırlayın ve kullanın.
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