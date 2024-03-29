İyi bakın Yeniden Refahlılar! Optimar'dan son İstanbul anketi!
Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir son anket sonucunu paylaştı.
16-20 Mart arası, 3 bin kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum yüzde 43,6 birinci sırada.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 43.2 ile ikinci sırada yer alıyor.
Ankette Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz ise 1.7 oy oranıyla 5. sırada. Yani rakiplerinin 40'ta 1'i oy oranına sahip.
"Kesinlikle çekilmeyeceğim" açıklaması yapan Altınöz'e karşın gözler Yeniden Refah seçmeninin kritik oylarında olacak.
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