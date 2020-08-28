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Gündem İyi bak bu fotoğrafa Mine! Laikçi mahallenin kadrolu sapığının yeni görüntüsü ortaya çıktı
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İyi bak bu fotoğrafa Mine! Laikçi mahallenin kadrolu sapığının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, yazdığı çocuk kitabında yer verdiği tecavüzü meşrulaştıran ifadelerle büyük infiale neden olan Musa Dinç üzerinden tarikat ve cemaatleri hedef almış, buna karşın Dinç’in solcu ve Cumhuriyet okuru olduğu ortaya çıkmıştı. Musa Dinç’in, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından açılan bir stant önünde çekilmiş bir fotoğrafı da sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 15:17:00 -
İyi bak bu fotoğrafa Mine! Laikçi mahallenin kadrolu sapığının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Musa Dinç tarafından yazılan, “Gül ve Düşün” isimli çocuk kitabında yer alan ifadeler dünden bu yana gündemden düşmedi. Türkiye’deki denetim eksikliğini ve bu nedenle çocukların içinde bulunduğu korkunç tehdidi gözler önüne seren kitapta, tecavüzü meşrulaştıran ve bir intikam aracı olarak gösteren rezil satırlar ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu. Skandal kitap nedeniyle yazarı Musa Dinç hakkında soruşturma başlatıldı.

İslam’ı ve Bakan Selçuk’u hedef aldı

Skandal kitap üzerinden siyaset yapmaya kalkışan gerici zihniyet de kısa süre içinde kendini belli etti. Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Musa Dinç üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u hedef aldı. Kırıkkanat, Selçuk’un koltuğunu korumak için bakanlığa aldığı cemaat ve tarikatçılar nedeniyle bu kitapların yazıldığını iddia etti.

Musa Dinç solcu çıktı

Kırıkkanat suçu cemaat ve tarikatlara atsa da, Musa Dinç isimli sapık solcu çıktı. İslam’ı hedef alan ve tekbir sesiyle başörtüsüne karşı skandal mesajlar paylaşan Dinç’in, aynı zamanda Cumhuriyet okuru olduğu ortaya çıktı.

Bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Bugün Musa Dinç’in, Mine G. Kırıkkanat gibi gericileri rezil edecek bir fotoğrafı daha ortaya çıktı. Dinç’in Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından açılmış bir stant önünde çektirdiği fotoğraf, suçu İslam’a, cemaat ve tarikatlara atanların yüzüne tokat gibi indi!..

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