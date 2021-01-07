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Dünya Ivanka Trump’ın paylaşımı sonrası adeta kriz çıktı! Protestoculara bakın nasıl seslendi
Dünya

Ivanka Trump’ın paylaşımı sonrası adeta kriz çıktı! Protestoculara bakın nasıl seslendi

ABD'de Donald Trump yanlılarının kongre binasını basması sonrası, "Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin" paylaşımını aktaran Trump'ın kızı Ivanka Trump, "protestoculara 'Vatansever' dediği için tepki topladı. Ivanka, daha sonra paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:59:00 - 2021-01-07 10:04:14
Ivanka Trump’ın paylaşımı sonrası adeta kriz çıktı! Protestoculara bakın nasıl seslendi

ABD Kongre Binası’nın dört saatlik işgali ve şiddeti gittikçe artan protestolar sırasında ABD Başkanı Donald Trump, protestoculara "Evinize dönün" çağrısı yaptı.

Trump'ın “Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!” paylaşıma kızı Ivanka Trump’tan destek geldi.

Ivanka Trump, babasının Twitter'da yaptığı paylaşımı alıntılayarak “Amerikan Vatanseverleri” ifadesini kullandı. Bu ifade kısa sürede büyük tepki topladı.

“Şiddet derhal durmalı. Lütfen barışçıl olun” çağrısında bulunan Ivanka Trump, gelen tepkiler sonrası paylaşımını sildi.

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