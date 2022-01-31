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Spor Futbolcunun eşi mafya çatışmasında öldü
Spor

Futbolcunun eşi mafya çatışmasında öldü

Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda gittiği müzik etkinliğinde mafya çatışmasının ortasında kaldı ve başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 16:13:00 - 2022-01-31 17:07:32
Futbolcunun eşi mafya çatışmasında öldü

Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres'in  eşi Cristina Vita Aranda gittiği müzik festivalinde mafya çatışmasının ortasında kaldı ve başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Paraguay takımlarından Olimpia Asuncion forması giyen Ivan Torres'in eşi Cristina Vita Aranda, başkent Asuncion’daki Jose Asuncion Flores Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen müzik festivalinde çıkan çatışmada başından vurularak hayatını kaybetti.

İki mafya arasında çıkan kavganın sonucunda Jaumina Festivali alanında silahlar çekildi. Çıkan kanlı çatışmada mermilerden biri, 3 çocuk annesi Cristina Vita Aranda'nın başına isabet etti.

Hemen hastaneye kaldırılan Cristina Vita Aranda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda Cristina Vita Aranda ile birlikte 1 kişi daha hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Paraguay polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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