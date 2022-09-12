İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne işçi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/09/2022 Pazartesi günü (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

Noter huzurunda kura çekimi 28/09/2022 Çarşamba günü saat 10.00’ da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Konferans Salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

Kura çekimi sonucu ilgili noter tarafından gönderilen listeler ile mülakat sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) takip edilebilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınav kurulunca, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar ile 60 gün içerisinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasından başlayarak yerleştirme yapılır.

Asil ve yedek üyeler Üniversitemiz internet sayfasından (http://iuc.edu.tr ile http://personel.iuc.edu.tr) ilan edilecektir.

Uygulamalı sınav yapılması gereken durumlarda esas ve usuller sınav kurulunca belirlenir.

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