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Ekonomi İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü ilanla duyurduğu akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 14:30:00 -
İÜ Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;  müracaatlar Başvuru Evrakından oluşan 1 (bir) takım çıktı ile birlikte şahsen başvuruda bulunması gerekir. Doçent kadrolarına başvurular, Üniversite Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birim Dekanlık/Müdürlüklerine 12.12.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde şahsen yapılacaktır.

Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmesi gerekir.

Bellekte bulunan verilere ilişkin çıktı veya dosya hazırlanmayacak olup, yalnızca Başvuru Evrakından 1 (bir) takım çıktı getirilecektir.

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