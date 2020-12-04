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Aktüel İTÜ'lü akademisyenler "En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde
Aktüel

İTÜ'lü akademisyenler "En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde

Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan listede, İTÜ'den 45 akademisyen yer aldı - İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu: - "İTÜ olarak listede 45 akademisyenimizle yer almanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye'de ilkleri başaran İTÜ, bir ilki daha yaşadı ve uluslararası atıfların baz alındığı böylesine önemli bir listede Türkiye'den en fazla akademisyeni yer alan üniversite oldu"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:53:15 -
İTÜ'lü akademisyenler "En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde

İSTANBUL (AA) - Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan "En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde, İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) 45 akademisyen yer aldı.

İTÜ yapılan açıklamaya göre, ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının yer aldığı bir ekip tarafından yapılan "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" başlıklı araştırma, kapsamlı bir bilimsel etki endeksi oluşturarak, dünyada araştırmalar yapan ve makaleler yayımlayan akademisyenleri sıraladı.

PLOS Biology isimli bilimsel dergide yer alan çalışmada, dünya çapında yayın yapan akademisyenlerin bilimsel makalelerinin adedi, etkisi, aldığı atıf sayısı ve oranı gibi bilimsel kriterlerden yola çıkarak bir sıralama oluşturuldu.

Stanford Üniversitesinin koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda hazırlanan listede 161 bin 442 bilim insanı sıralandı.

En etkili bilim insanları listesinde, Türkiye'de çalışmalarını yürüten toplam 857 bilim insanı yer aldı. İTÜ, 45 bilim insanı ile bu listede en fazla akademisyeni bulunan Türk üniversitesi oldu.

İTÜ'den, Cevher Hazırlama, Çevre, Deniz Ulaştırma, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Gıda, İnşaat, İşletme, Jeoloji, Kimya, Kontrol ve Otomasyon, Metalurji ve Malzeme, Tekstil ve Uçak Mühendislikleri gibi çok sayıda mühendislik bölümü ile İTÜ Bilişim Sistemleri, Kimya ve Temel Bilimler bölümlerinden de çok sayıda akademisyen listeye dahil oldu.

Sıralamayla ilgili değerlendirme yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bilim dünyasında uluslararası yayınların ve atıfların çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İTÜ olarak listede 45 akademisyenimizle yer almanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Türkiye'de ilkleri başaran İTÜ, bir ilki daha yaşadı ve uluslararası atıfların baz alındığı böylesine önemli bir listede Türkiye'den en fazla akademisyeni yer alan üniversite oldu. Birçok farklı alanda araştırmalarını sürdüren ve çalışmalarıyla bilim dünyasına katkı sunan tüm akademisyenlerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

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